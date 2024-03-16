Собака упала на пути на станции метро "Сокольники"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Собака упала на пути на станции "Сокольники" Сокольнической линии столичного метрополитена. Животное подняли на платформу и вернули хозяину, сообщает РИА Новости со ссылкой на подземку.

В пресс-службе указали, что во время остановки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. В настоящее время движение на линии осуществляется в штатном режиме.

"Мы просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах", – говорится в сообщении.

Ранее собака упала на пути на станции метро "Марьино". Машинист экстренно затормозил, и ее быстро достали. Питомец остался в живых. Инцидент не повлиял на движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии.

До этого замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина предупредила, что спускаться на железнодорожные пути категорически запрещено. В случае падения на пути необходимо следовать по ходу движения поездов к черно-белой рейке в начале платформы и ожидать сотрудника метро. Поезда останавливаются до рейки, подчеркнула она.



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