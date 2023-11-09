Женщина на Алтае уснула на железнодорожных путях и выжила

Фото: 123RF/humannet

Жительница Алтайского края уснула на железнодорожных путях накануне своего 50-го дня рождения. Над ней проехало 29 вагонов поезда, но она выжила. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного линейного управления МВД РФ.

Отмечается, что состав состоит из 46 вагонов, машинист увидел спящую и применил экстренное торможение, в результате которого поезд остановился над женщиной. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным источника в силовых структурах региона, женщина находилась в нетрезвом состоянии, на пути она прилегла, чтобы отдохнуть.

Ранее пассажир выжил после падения на контактный рельс на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Его осмотрели медики.

До этого машинист успел остановить поезд перед коляской с ребенком, которая выкатилась на пути на платформе в Балашихе. Коляску случайно отпустила женщина, которая стояла с детьми на станции.

Сотрудники столичного метро спасли мужчину, упавшего на пути на "Полежаевской"