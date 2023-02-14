Машинист в Балашихе успел остановить поезд перед коляской с ребенком

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Машинист успел остановить поезд перед коляской с ребенком, которая выкатилась на пути на платформе в Балашихе. Об этом сообщает телеканал "360".

Коляску случайно отпустила женщина, которая стояла с детьми на станции. В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что происшествие случилось около 14:45 13 февраля.

"Локомотивная бригада поезда № 6673 сообщением Фрязево – Нижегородская в составе машиниста Константина Воробьева и помощника машиниста Андрея Семенова при приближении к остановочному пункту Заря (Горьковское направление МЖД) заметили, что по платформе катится детская коляска, которая затем упала на рельсы перед приближающимся поездом", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЖД, бригада применила экстренное торможение. Наезда на коляску удалось избежать благодаря профессиональным и оперативным действиям работников, отметили в Московской железной дороге. В результате инцидента ребенок, которому исполнилось четыре месяца, не пострадал.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту произошедшего. При наличии оснований планируется принять меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента с ребенком, засыпанным снегом из уборочной техники в Гатчине Ленинградской области.

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