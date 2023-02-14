14:01 (обновлено 14.02.2023 17:19)Происшествия
Машинист в Балашихе успел остановить поезд перед коляской с ребенком
Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"
Машинист успел остановить поезд перед коляской с ребенком, которая выкатилась на пути на платформе в Балашихе. Об этом сообщает телеканал "360".
Коляску случайно отпустила женщина, которая стояла с детьми на станции. В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что происшествие случилось около 14:45 13 февраля.
"Локомотивная бригада поезда № 6673 сообщением Фрязево – Нижегородская в составе машиниста Константина Воробьева и помощника машиниста Андрея Семенова при приближении к остановочному пункту Заря (Горьковское направление МЖД) заметили, что по платформе катится детская коляска, которая затем упала на рельсы перед приближающимся поездом", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы МЖД, бригада применила экстренное торможение. Наезда на коляску удалось избежать благодаря профессиональным и оперативным действиям работников, отметили в Московской железной дороге. В результате инцидента ребенок, которому исполнилось четыре месяца, не пострадал.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту произошедшего. При наличии оснований планируется принять меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента с ребенком, засыпанным снегом из уборочной техники в Гатчине Ленинградской области.
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