В Ленобласти ребенка засыпало снегом из уборочной техники

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента с ребенком, засыпанным снегом из уборочной техники в Гатчине в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"По факту, опубликованному в социальных сетях о том, что ребенка засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены следователи, криминалисты и руководство городского управления СК. Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента. Кроме того, проверку по данному факту организовала Гатчинская городская прокуратура.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве", – сообщается на сайте прокуратуры Ленобласти.

Ранее сообщалось, что ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы. При осмотре ребенка специалисты не обнаружили следов телесных повреждений. СК проверял наличие признаков по статье "Убийство".

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