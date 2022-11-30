Ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Следователи начали проверку после гибели школьника на юге столицы, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК.

По его данным, ребенка госпитализировали 29 ноября в 18:54. Скорая помощь привезла его в ГКБ имени Юдина из спортивного зала школы № 1279 "Эврика". В 19:24 он умер в отделении реанимации и интенсивной терапии № 2.

При осмотре тела школьника видимых телесных повреждений не обнаружили. Следственный комитет проверяет наличие признаков преступления по статье "Убийство".

Подобная трагедия произошла в Новосибирске 15 ноября. В бассейне школы № 197 во время урока физкультуры второклассница оказалась в воде без сознания. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось.

По данному факту было возбуждено дело. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура региона.

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