Ребенка госпитализировали из-за упавшего дерева в Серпухове

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Дерево упало на 13-летнюю девочку в подмосковном Серпухове, сообщается в телеграм-канале СК по Московской области. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Следователи начали проверку. Ребенка доставили в подмосковное медицинское учреждение с переломом ноги. Врачи оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь.

Организовано проведение доследственной проверки. Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Областная прокуратура также начала проверку.

В соцсетях появилось видео, где зафиксирован момент падения дерева. Видно, как люди бегут из-за порывистого ветра, однако девочка не успевает отбежать, и дерево падает на нее.

Ранее в подмосковном Пушкине футбольные ворота упали на девочку 2012 года рождения. Школьница от полученных травм умерла в машине скорой помощи.