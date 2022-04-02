Дерево упало на ребенка на юго-востоке Москвы

02 апреля, 23:43
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Дерево упало на 11-летнюю девочку в столичном районе Лефортово. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Во дворе жилого дома на улице Сторожевая упало дерево. Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь", – говорится в публикации.
Уточняется, что по факту инцидента организована проверка. В ходе нее сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины случившегося.
Ранее в Новосибирске из окна жилого дома на пожилую женщину упало кресло. В результате пенсионерка скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело, полиция задержала молодого человека и девушку, которые выбросили предмет мебели из окна.
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