Дерево упало на ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дерево упало на 11-летнюю девочку в столичном районе Лефортово. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Во дворе жилого дома на улице Сторожевая упало дерево. Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь", – говорится в публикации.

Уточняется, что по факту инцидента организована проверка. В ходе нее сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Новосибирске из окна жилого дома на пожилую женщину упало кресло. В результате пенсионерка скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело, полиция задержала молодого человека и девушку, которые выбросили предмет мебели из окна.

