В Москве сильный ветер повалил 49 деревьев

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В Москве за последние сутки сильный ветер повалил 49 деревьев и повредил несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В отдельных районах города снег, метель. За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все упавшие деревья были распилены и вывезены. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, непрерывно отслеживая состояния дорожной сети и осуществляя необходимые работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию", – отмечается в материале.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности. В колористической шкале, которую метеорологи применяют на прогностических картах, оранжевый цвет является предпоследним по уровню опасности. Он означает, что погода представляет угрозу и может нанести ущерб.

В МЧС распространили экстренное предупреждение об усилении порывов ветра. Спасатели предупредили, что во время непогоды создается вероятность повреждения линий электропередачи, падения деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.