Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"С 00:00 мск с сохранением в течение суток 27 марта в Москве и Московской области ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ветер 15–20 метров в секунду, днем и вечером 27 марта порывы до 25 метров в секунду", – говорится в экстренном предупреждении синоптиков.
В колористической шкале, которую метеорологи применяют на прогностических картах, оранжевый цвет является предпоследним по уровню опасности. Он означает, что погода опасна и может нанести ущерб.
Вместе со столицей и Подмосковьем оранжевый уровень погодной опасности объявлен также в Ярославской области, где в период с 08:00 до 18:00 27 марта вероятен ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Ранее Главные управления МЧС России по Москве и Московской области распространили экстренное предупреждение об усилении порывов ветра. Спасатели предупредили, что во время непогоды создается вероятность повреждения линий электропередачи, падения деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
В свою очередь, в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей призвали избегать пребывания на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
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