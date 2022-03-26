Москвичей предупредили об усилении порывов ветра до 25 метров в секунду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главные управления МЧС России по Москве и Московской области распространили экстренное предупреждение об усилении порывов ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС.
В столице и области также ожидаются осадки в виде снега, метель и гололедица. В МЧС предупредили, что во время непогоды создается вероятность повреждения линий электропередачи, падения деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также транспорта.
"В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", – порекомендовали в ГУ МЧС.
В свою очередь, в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщается, что городские службы Москвы организовали патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях.
Кроме того, информация об ухудшении погоды направляется в SMS-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.
Жителей призывают избегать пребывания на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Отмечается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции.
Ранее Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды. Мэр призвал горожан соблюдать осторожность и беречь себя.
Из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний для устранения повреждений линий передачи и возможных скоплений воды.
Собянин предупредил москвичей об ухудшении погоды
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