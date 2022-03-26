Собянин предупредил москвичей об ухудшении погоды в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды. Мэр призвал горожан соблюдать осторожность и беречь себя.

"С сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер", – написал Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 26 марта, в столицу придут дожди с мокрым снегом. В воскресенье, 27 марта, в городе пройдет снег, образуется гололедица и задует ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний для устранения повреждений линий передачи и возможных скоплений воды.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.

