Москвичей предупредили о дождливой погоде

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В пятницу, 25 марта, москвичей ожидает облачная погода, дождь и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Сегодня теплый атмосферный фронт принесет в столичный регион облачность и местами небольшой дождь. Воздух в столице прогреется лишь до 4–6 градусов тепла, по области – до 2–7 градусов. Ветер будет юго-западного направления 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление начнет интенсивно понижаться, содержание кислорода в воздухе будет близко к климатическим значениям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. По его словам, в воскресенье и понедельник, 27 и 28 марта, погода в Москве ожидается около уровня климатической нормы с осадками в виде снега.

