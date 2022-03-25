Москвичей предупредили о дождливой погоде

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В пятницу, 25 марта, москвичей ожидает облачная погода, дождь и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Сегодня теплый атмосферный фронт принесет в столичный регион облачность и местами небольшой дождь. Воздух в столице прогреется лишь до 4–6 градусов тепла, по области – до 2–7 градусов. Ветер будет юго-западного направления 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление начнет интенсивно понижаться, содержание кислорода в воздухе будет близко к климатическим значениям.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. По его словам, в воскресенье и понедельник, 27 и 28 марта, погода в Москве ожидается около уровня климатической нормы с осадками в виде снега.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 25 марта
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