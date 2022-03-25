Синоптик рассказал, когда сойдет снег в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе снег будет сходить в первой декаде апреля, а в лесах он сойдет к середине месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик уточнил, что высота снега в Москве за последнюю неделю сократилась в 2 раза. В свою очередь, отсутствие луж связано с тем, что снег сразу переходит в газообразное состояние.
"Это связано с нечасто встречающимся событием, когда солнечные лучи, энергия большая, они приводят к тому, что снег из твердого состояния переходит в газообразное состояние, в водяной пар, минуя жидкую фазу", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Ранее Вильфанд спрогнозировал обрушение атмосферного давления в Москве в субботу. По его словам, давление обрушится до 732 миллиметров ртутного столба. Также синоптик предупредил о гололедице и ветре с порывами 15–20 метров в секунду в субботу.
Кроме того, Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о зимней погоде на следующей неделе. По ее словам, в субботу, 26 марта, в Москву придут осадки в виде дождя, а в воскресенье, 27 марта, ожидается усиление ветра до 20–22 метров в секунду. Кроме того, как уточнила синоптик, может выпасть снег, а температура понизится до слабоотрицательных значений.
Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам не торопиться со сменой зимней резины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: