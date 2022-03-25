Синоптик рассказал, когда сойдет снег в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе снег будет сходить в первой декаде апреля, а в лесах он сойдет к середине месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что высота снега в Москве за последнюю неделю сократилась в 2 раза. В свою очередь, отсутствие луж связано с тем, что снег сразу переходит в газообразное состояние.

"Это связано с нечасто встречающимся событием, когда солнечные лучи, энергия большая, они приводят к тому, что снег из твердого состояния переходит в газообразное состояние, в водяной пар, минуя жидкую фазу", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее Вильфанд спрогнозировал обрушение атмосферного давления в Москве в субботу. По его словам, давление обрушится до 732 миллиметров ртутного столба. Также синоптик предупредил о гололедице и ветре с порывами 15–20 метров в секунду в субботу.

Кроме того, Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о зимней погоде на следующей неделе. По ее словам, в субботу, 26 марта, в Москву придут осадки в виде дождя, а в воскресенье, 27 марта, ожидается усиление ветра до 20–22 метров в секунду. Кроме того, как уточнила синоптик, может выпасть снег, а температура понизится до слабоотрицательных значений.