Синоптик предупредила жителей столичного региона о недельной "зиме"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о зимней погоде на следующей неделе, сообщает газета "Известия".
"В выходные дни погода будет существенно меняться, причем не в лучшую сторону. Усилится ветер, наступит период ненастной погоды", – отметила метеоролог.
По ее словам, в субботу, 26 марта, в Москву придут осадки в виде дождя, а в воскресенье, 27 марта, ожидается усиление ветра до 20–22 метров в секунду. Кроме того, как уточнила синоптик, может выпасть снег, а температура понизится до слабоотрицательных значений.
В воскресенье, 27 марта, отметки термометров покажут около +6...+7 градусов. Специалист предупредила, что с 27 по 29 марта может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.
"Вообще в эти выходные в Московский регион вернется зима и продержится всю следующую неделю", – заключила Позднякова.
Однако ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. Синоптик уточнил, что сейчас температурный фон такой, каким он по климату должен быть в четвертой пятидневке апреля, но в воскресенье и понедельник, 27 и 28 марта, погода в Москве ожидается около уровня климатической нормы с осадками в виде снега.
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