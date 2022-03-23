Синоптик рассказал о погоде в России в апреле и мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температурный фон в России в апреле и мае будет превышать норму, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в апреле ожидается выше нормы. В мае также на всей территории нашей страны не ожидается температурного класса ниже нормы, температура будет около и выше нормы", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что наиболее высокие температуры по отношению к норме ожидаются на востоке европейской территории страны.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что теплая и солнечная весенняя погода в Москве сменится резким похолоданием, температура воздуха в воскресенье, 27 марта, опустится до -5 градусов.

По словам метеоролога, холодный атмосферный фронт принесет интенсивные снегопады, метель и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду, из-за чего существенно снизится видимость.

Кроме того, высота снежного покрова за период с 27 по 29 марта может увеличиться на 5–10 сантиметров. Свежевыпавший снег задержится в столице до первых чисел апреля, пока среднесуточная температура воздуха будет отрицательной.

