Высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 10 см на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

К концу недели теплая погода в Москве сменится похолоданием. Высота снежного покрова за период с 27 по 29 марта увеличится на 5–10 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

Согласно прогнозам, в выходные небо затянут плотные облака, дождь сменится снегом, вернется мороз. В ночь с субботы на воскресенье усилится ветер, его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

"Вновь столичный пейзаж побелеет. Свежевыпавший снег задержится в столице до первых чисел апреля, пока среднесуточная температура воздуха будет отрицательной", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 22 марта стало самым теплым днем с начала текущего года. В 14:00 этого дня метеостанция на ВДНХ зафиксировала рост температуры воздуха до 11,6 градуса.

