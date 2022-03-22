22 марта стало самым теплым днем с начала года в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вторник, 22 марта, стал самым теплым днем с начала 2022 года в Москве. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"В 14:00 воздух на станции ВДНХ прогрелся до 11,6 градуса", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что теплая и солнечная весенняя погода в Москве сменится резким похолоданием, температура воздуха в воскресенье, 27 марта, опустится до -5 градусов.

По словам метеоролога, холодный атмосферный фронт принесет интенсивные снегопады, метель и штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду, из-за чего существенно снизится видимость.

