Солнечная и теплая погода сохранится в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В конце недели из столицы уйдет теплая и солнечная погода, но дневные температуры останутся на уровне 5–7 градусов тепла. Об этом рассказал "Вечерней Москве" руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что в ближайшие дни в Москве сохранится солнечная и теплая погода. По его словам, будет еще два–три дня ярко-солнечной погоды. До четверга, 24 марта, включительно солнечная погода будет держаться, а с пятницы начнет меняться в сторону большей облачности, и придет понижение дневной температуры.

По словам синоптика, в выходные в Москву вернутся отрицательные ночные температуры, а днем показатели составят плюс 5–7 градусов. Помимо этого, сильных осадков в столице в ближайшее время не будет, возможен дождь. Но значительного прибавления снежного покрова, который и так минимизируется посредством теплых дней и высоких температур, ждать не стоит.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие несколько дней в столице ожидается солнечная и сухая погода. Воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов, что соответствует климату апреля.

В то же время метеоролог предупредил о грядущей волне холода, которая охватит столичный регион под конец марта. Теплая и сухая погода сменится нулевой температурой и осадками. Похолодание продлится первую неделю апреля.