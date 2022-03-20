Солнечная погода и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в предстоящие дни

В ближайшие несколько дней в столице ожидается солнечная и сухая погода. Воздух будет прогреваться до 7–12 градусов тепла, что соответствует климату апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что 20 марта в Москве стало самым теплым днем с начала весны. Уже к 14:00 столбики термометров показали плюс 9 градусов, в окрестностях температура воздуха составила плюс 10,1 градуса.
"В предстоящую будничную часть недели, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до плюс 7–12, что на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля", – сказал Тишковец.
По его словам, ночью воздух будет остывать до -3... +2 градусов.
20 марта в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, сообщили ранее в столичном планетарии. По данным ученых, Солнце пересечет небесный экватор в 18:33 по московскому времени. В весеннее равноденствие во всем мире день и ночь длятся по 12 часов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается весенняя погода. По прогнозам синоптика, температура воздуха составит до +12 градусов.
Москва пробудет под действием антициклона до конца недели – синоптик
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