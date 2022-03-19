Москвичам пообещали весеннюю погоду в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие дни в Москве ожидается весенняя погода, однако рассчитывать на скорое исчезновение снежного покрова пока рано. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в ближайшие пять дней будет на уровне +5…+12 градусов. При этом синоптик не исключил рекордно высокое давление в субботу.
"Он (снег. – Прим. ред.) сейчас плотный, насыщен водой. Ожидать, что снег полностью сойдет к концу следующей недели, рано", – цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее Вильфанд рассказал, что из-за мощного антициклона жителей европейской части России ожидает так называемая погодная инверсия. В северной половине температура прогнозируется минимум 4–8 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской – 12–15 градусов мороза, на юге ПФО и Урала – 13–18 градусов мороза.
Метеоролог рассказал, какая погода будет в Москве в выходные
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