Москвичам пообещали весеннюю погоду в ближайшие дни

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В ближайшие дни в Москве ожидается весенняя погода, однако рассчитывать на скорое исчезновение снежного покрова пока рано. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в ближайшие пять дней будет на уровне +5…+12 градусов. При этом синоптик не исключил рекордно высокое давление в субботу.

"Он (снег. – Прим. ред.) сейчас плотный, насыщен водой. Ожидать, что снег полностью сойдет к концу следующей недели, рано", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, что из-за мощного антициклона жителей европейской части России ожидает так называемая погодная инверсия. В северной половине температура прогнозируется минимум 4–8 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской – 12–15 градусов мороза, на юге ПФО и Урала – 13–18 градусов мороза.

