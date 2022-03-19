Суббота может стать самым теплым днем в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В субботу, 19 марта, в столице ожидается переменная облачность и до 8 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Максимальная температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, по области - от 3 до 9 градусов тепла. С такими значениями сегодняшний день может стать в Москве самым теплым с начала года. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду", – рассказал Леус РИА Новости.
По его словам, атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, что существенно превышает норму.
На следующей неделе в Москву придет апрельское тепло, об этом ранее сообщили в центре погоды "Фобос". В начале следующей недели прогнозируются околонулевые отметки по утрам, однако к полудню воздух будет прогреваться до +10 градусов.
До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключила появления снежного покрова в Москве в апреле. Она объяснила это явление переменчивостью погоды. При этом синоптик уточнила, что снег может растаять в Москве уже в конце марта.
Москва пробудет под действием антициклона до конца недели – синоптик
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