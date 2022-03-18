Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 18 марта до 09:00 19 марта.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву придет апрельское тепло. Отмечается, что к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее. В начале следующей недели прогнозируются околонулевые отметки по утрам, однако к полудню воздух будет прогреваться до +10 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до +9 градусов.

