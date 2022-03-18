Синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая весна

Календарная весна в Москве взяла холодный старт. Морозная погода задержалась в городе и во второй декаде марта. Однако синоптики обещают, что уже совсем скоро в столице будет не только солнечно, но и тепло. Разбираемся, когда в город придет настоящая весна, а также может ли похолодание вернуться в апреле.



Продержаться до выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные, 19 и 20 марта. По словам специалиста, в субботу столбики термометров могут подняться до +4...+7 градусов. При этом в воскресенье будет еще теплее – от +4 до +9 градусов, спрогнозировал синоптик. Также он добавил, что выходные ожидаются солнечными.

Такой характер погоды сохранится и на предстоящей неделе, уточнил Вильфанд. "В понедельник температурный фон будет также повышаться. Будет малооблачно, в Москве и области температура будет +6...+9, а на юге региона даже до двузначной величины – до +10 градусов, ночные температуры будут уже около нулевой отметки", – сказал он.

Тем не менее специалист не исключил, что похолодание снова может вернуться в регион.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Сильных морозов, конечно, не будет. Но все равно понижения температуры возможны до -7. Ждать атмосферного тепла в марте не стоит, только душевного.

Схожие прогнозы дают и специалисты центра погоды "Фобос". По их данным, в Москве завершается холодный период. При этом отмечается, что температура к выходным не только вернется в норму, но даже превысит ее. Следующая неделя также порадует горожан, к полудню воздух будет прогреваться до 10 градусов.

"При таких температурах слежавшиеся сугробы станут интенсивно таять, к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с нынешних 15 до 5 сантиметров, а к концу месяца останутся символические 0–5 сантиметров", – говорится на сайте центра погоды.

Ранее жителям столицы напомнили, что март в Москве по праву считается зимним месяцем. В лучшем случае горожане смогут сбросить куртки и плащи во второй половине апреля.



Настоящая весна?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что после 20 марта, дня весеннего равноденствия, в столичном регионе наступит период метеорологической весны.

"Что мы подразумеваем под настоящей и теплой весной? Для меня теплая погода – это тогда, когда наступает вегетационный период, когда можно что-то, как говорится, воткнуть в землю, когда начинают распускаться деревья", – рассуждает специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Но этого ждать придется больше месяца, потому что, скорее всего, это произойдет только в конце апреля. Поэтому понятие "настоящая весна" у всех разное.

Вместе с тем Позднякова отметила, что погода в столичном регионе в марте и апреле бывает довольно переменчивая. Даже если в ближайшее время снежный покров в городе растает, не исключено, что в апреле он вновь появится, указала она.

"Так случалось не раз, когда у нас возвраты холодов наблюдались в апреле, когда температура бывала отрицательная, и когда вновь на 2–3 дня у нас образовывался снежный покров. Поэтому сложно сказать, что у нас будет в апреле", – подчеркнула синоптик.

Ранее сообщалось, что сурки в Московском зоопарке вышли из зимней спячки. Примечательно, что животные пробудились раньше срока примерно на две недели.

