Врач заявил, что москвичи могут сменить зимнюю одежду на весеннюю

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Москвичи уже могут сменить зимнюю верхнюю одежду на весеннюю, рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

В то же время он подчеркнул, что с собой стоит носить шапки, шарфы и перчатки, чтобы при необходимости надеть их. Эксперт отметил, что самое главное правило при появлении первого весеннего тепла – не переохлаждаться, поскольку это приводит к снижению иммунитета.

"Это (переохлаждение. – Прим. ред.) часто происходит по причине того, что люди излишне доверяют первому теплу и начинают преждевременно раздеваться. Воздух весной прогревается локально, при ветре происходит резкая смена температур и можно быстро замерзнуть. На такие случаи всегда нужно иметь в запасе, что надеть", – приводит слова врача РИА Новости.

Эксперт также посоветовал одеваться многослойно, чтобы не потеть в офисе и иметь возможность раздеться в помещении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до 9 градусов тепла. По прогнозам синоптика, уже в пятницу, 18 марта, ожидается +3...+5 градусов. Метеоролог добавил, что потепление ожидается и в начале следующей недели, кроме того, будет малооблачно.

