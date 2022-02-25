В Гидрометцентре назвали сроки наступления весны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что весна в столице наступит в конце марта.

По словам специалиста, в первый день календарной весны температура в городе прогнозируется на 2–2,5 градуса выше нормы. "Погода будет обусловлена областью повышенного давления. Днем ожидается солнышко и температура до +4 градусов. Не исключено, что с 2 марта температура будет еще выше и поднимется до 3–6 градусов", – уточнил метеоролог.

Однако говорить о наступлении климатической весны пока рано, продолжает Вильфанд. "В марте очень часто бывают процессы зимнего характера, возвращаются холода, температура до -10 градусов бывает", – объяснил метеоролог.

По словам эксперта, весна в столице может наступить в конце марта.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Ледоход происходит в третьей декаде марта – начале апреля. Грачи тоже прилетают в это время. День весеннего равноденствия – 22 марта. Всемирный метеорологический день отмечается 23 марта. Много всего сходится. Примерно с этих дат можно и считать, что начинается весна.

Вильфанд добавил, что снег в Москве по климатическим характеристикам на основании данных нескольких десятилетий сходит только в конце первой декады апреля. Устойчивый переход температуры через 0 градусов обычно происходит в третьей декаде апреля, продолжает он.

"Мне нравится определение модельеров одежды, которые утверждают, что при температуре +15 градусов люди уже сбрасывают плащи, куртки, то есть они ощущают тепло. Это все происходит во второй половине апреля. И в этом смысле нынешний год не будет отличаться", – заключил специалист.

Ранее комплекс городского хозяйства в телеграм-канале сообщил, что первые подснежники были замечены на западе Москвы в районе Фили-Давыдково. В общей сложности существует порядка 20 видов этих растений. Однако на территории столицы произрастает только подснежник белоснежный.