В Гидрометцентре назвали сроки наступления весны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что весна в столице наступит в конце марта.
По словам специалиста, в первый день календарной весны температура в городе прогнозируется на 2–2,5 градуса выше нормы. "Погода будет обусловлена областью повышенного давления. Днем ожидается солнышко и температура до +4 градусов. Не исключено, что с 2 марта температура будет еще выше и поднимется до 3–6 градусов", – уточнил метеоролог.
Однако говорить о наступлении климатической весны пока рано, продолжает Вильфанд. "В марте очень часто бывают процессы зимнего характера, возвращаются холода, температура до -10 градусов бывает", – объяснил метеоролог.
По словам эксперта, весна в столице может наступить в конце марта.
Вильфанд добавил, что снег в Москве по климатическим характеристикам на основании данных нескольких десятилетий сходит только в конце первой декады апреля. Устойчивый переход температуры через 0 градусов обычно происходит в третьей декаде апреля, продолжает он.
"Мне нравится определение модельеров одежды, которые утверждают, что при температуре +15 градусов люди уже сбрасывают плащи, куртки, то есть они ощущают тепло. Это все происходит во второй половине апреля. И в этом смысле нынешний год не будет отличаться", – заключил специалист.
Ранее комплекс городского хозяйства в телеграм-канале сообщил, что первые подснежники были замечены на западе Москвы в районе Фили-Давыдково. В общей сложности существует порядка 20 видов этих растений. Однако на территории столицы произрастает только подснежник белоснежный.
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