Первые подснежники расцвели в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В районе Фили-Давыдково на западе столицы расцвели первые подснежники, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них – подснежник белоснежный. Этот вид не занесен в Красную книгу, но встречается нечасто. Поэтому относиться к этим цветам нужно бережно", – говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что обычно подснежники расцветают в конце марта – начале апреля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что самым теплым днем недели стал вторник, 22 февраля. 23 февраля ожидается мокрый снег, а в выходные начнется очередная волна потепления.

