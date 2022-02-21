Высота сугробов в Москве уменьшилась более чем вдвое с начала февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с начала февраля высота снежного покрова уменьшилась с 49 до 23 сантиметров, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ТАСС.
Вильфанд пояснил, что в Москве идет спрессовка снега, а в некоторых местах Московской области уже началось его подтаивание. Из-за этого текущая высота снежного покрова в столичном регионе значительно ниже нормы.
"Это заметно меньше нормы – в 1,5 раза. По норме должно быть 38–39 сантиметров", – пояснил синоптик.
По словам Вильфанда, высота снежного покрова продолжит уменьшаться в ближайшие дни.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что теплая погода сохранится в Москве до 23 февраля, после в столицу придут морозы. Он отметил, что сейчас в городе наблюдается сильная аномалия температуры. По его словам, 24–26 февраля в Москве установятся морозы до -10 градусов.
До наступления весны осталось 8 дней
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