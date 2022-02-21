Москвичей предупредили о резком похолодании после 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода сохранится в Москве до 23 февраля, после в столицу придут морозы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Он отметил, что сейчас в городе наблюдается сильная аномалия температуры.

"Конечно, плюс восемь-девять градусов к норме – очень много. Практически до 23 февраля у нас сохранится именно такая погода", – отметил Шувалов.

По его словам, 24–26 февраля в Москве установятся морозы до -10 градусов. Однако неизвестно, сколько они продлятся.

"Продлится ли этот холодный период, который сейчас виден, дольше, чем неделя или полторы, или будет очередной всплеск до положительных значений температуры – сейчас на этот вопрос не ответит никто", – заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. В столице ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах пройдут небольшие осадки.