Москвичей предупредили о резком похолодании после 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплая погода сохранится в Москве до 23 февраля, после в столицу придут морозы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.
Он отметил, что сейчас в городе наблюдается сильная аномалия температуры.
"Конечно, плюс восемь-девять градусов к норме – очень много. Практически до 23 февраля у нас сохранится именно такая погода", – отметил Шувалов.
По его словам, 24–26 февраля в Москве установятся морозы до -10 градусов. Однако неизвестно, сколько они продлятся.
"Продлится ли этот холодный период, который сейчас виден, дольше, чем неделя или полторы, или будет очередной всплеск до положительных значений температуры – сейчас на этот вопрос не ответит никто", – заключил Шувалов.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. В столице ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах пройдут небольшие осадки.
В Москве продолжается уборка растаявшего снега
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