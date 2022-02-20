Москвичам пообещали весеннюю погоду на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На следующей неделе в Москве сохранится весенняя погода, во вторник воздух прогреется до +5 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на пять градусов выше положенной нормы, а февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года", – сказал метеоролог.
По его словам, теплая для зимы погода сохранится до конца сезона. Тишковец отметил, что в первую половину предстоящей недели Москва окажется под влиянием циклона: небо будет затянуто облаками, пройдут осадки, в том числе в виде дождей, ночью температура воздуха не опустится ниже нуля, а днем в среднем будет достигать 2–4 градусов тепла. Ожидается, что во вторник воздух и вовсе прогреется до +5 градусов. Такая погода соответствует показателям начала апреля.
С четверга же столица окажется под влиянием антициклона. В ночное время будет холоднее, вплоть до -6 градусов. А днем – по-прежнему тепло: от 0 до +5 градусов. Из-за аномального тепла снег в Москве продолжит таять: толщина снежного покрова уменьшится до 19 сантиметров, что в два раза меньше нормы последних лет.
По мнению метеорологов, февраль в столице может стать одним из самых теплых за 140 лет. С начала месяца температура воздуха в городе только раз опускалась ниже -10 градусов. Кроме того, средняя температура воздуха в последние 16 дней превышает норму на 6 градусов.
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