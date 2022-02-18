В Гидрометцентре рассказали о погоде в центре Европейской России 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей центра Европейской части России 23 февраля. Свой прогноз сделал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, 23 февраля температура окажется выше нормальной на 5 градусов.

"Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным. <...> Вместо супертеплой будет просто теплой (погода. – Прим. ред.)", – заявил Вильфанд.

Эксперт уточнил, что в регионе прогнозируется температура воздуха около нуля градусов.

Вильфанд добавил, что 23 февраля температура будет соответствовать мартовским значениям. Он подчеркнул, что это не означает наступление весны.

"Везде лежит снег. <...> Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло", – заключил Вильфанд.

Ранее метеоролог предположил, когда в Москву придет похолодание. Согласно вероятному прогнозу, оно ожидается в столице в середине следующей недели.

До этого синоптик объяснил, почему жители центра Европейской России не ощутят теплую погоду в пятницу, 18 февраля. Как указал специалист, днем температура воздуха в регионе окажется выше нормальной на 10–11 градусов, при этом будет идти дождь, а также дуть сильный ветер.

