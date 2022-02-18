Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, когда в Москву придет похолодание. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Согласно вероятностному прогнозу, похолодание ожидается в столице в середине следующей недели.
"Температура понизится. Она будет отрицательной – от минус 2 до минус 5 градусов", – сообщил Вильфанд.
Специалист добавил, что данный прогноз будет уточнен в конце текущей недели.
Ранее синоптик объяснил, почему жители центра Европейской России не ощутят теплую погоду в пятницу, 18 февраля.
Как указал специалист, днем температура воздуха в регионе окажется выше нормальной на 10–11 градусов. При этом будет идти дождь, а также дуть сильный ветер.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 18 февраля
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