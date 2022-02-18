Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, когда в Москву придет похолодание. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Согласно вероятностному прогнозу, похолодание ожидается в столице в середине следующей недели.

"Температура понизится. Она будет отрицательной – от минус 2 до минус 5 градусов", – сообщил Вильфанд.

Специалист добавил, что данный прогноз будет уточнен в конце текущей недели.

Ранее синоптик объяснил, почему жители центра Европейской России не ощутят теплую погоду в пятницу, 18 февраля.

Как указал специалист, днем температура воздуха в регионе окажется выше нормальной на 10–11 градусов. При этом будет идти дождь, а также дуть сильный ветер.