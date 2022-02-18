Синоптик объяснил, почему жители центра Европейской России не ощутят супертепло в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплая погода не будет ощущаться в центре Европейской части России в пятницу, 18 февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как указал специалист, днем температура воздуха в регионе окажется выше нормальной на 10–11 градусов. По мнению специалиста, она достигнет значений 3–5 градусов тепла.
"Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня", – рассказал Вильфанд.
Он уточнил, что тепло также не будет ощущаться из-за сильного ветра. Его порывы составят до 22 метров в секунду.
"Температура будет ощущаться как -2…-3 градуса", – предположил Вильфанд.
В Москву непогоду принесет циклон "Иления". По этой причине городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Столичный Дептранс также предупредил москвичей о предстоящей непогоде. Автомобилистам посоветовали не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, в ГИБДД водителям рекомендовали проверить наличие жидкости в баке стеклоомывателя, осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 18 февраля
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