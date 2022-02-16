Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Циклон "Иления" надвигается на Москву. 17 февраля он принесет ненастье, однако в столице установятся весенние температуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но на фоне штормового ветра и осадков.

"Примерно с 21 часа (в четверг. – Прим. ред.) город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью до утра 18 февраля прольются первые чистые дожди", – заявил Тишковец.

Ожидается, что за сутки в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Ветер ожидается на уровне 17 метров в секунду.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал RT, что в предстоящие выходные в Москве образуется пауза между циклонами. Прогнозируются облачная погода и осадки.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее отметил, что жителям столичного региона пока не стоит ждать ранней весны. Специалист указал на важность разрушения снежного покрова для установления комфортной температуры воздуха.