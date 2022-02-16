Температура воздуха в Москве в выходные будет выше нормы на 7 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве в выходные будет превышать климатическую норму на 7 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода в выходные будет лучше, чем в конце рабочей недели, потому что атмосферное давление будет подрастать, хотя останется теплый и влажный воздух", – сказала Позднякова.

Она уточнила, что температура воздуха утром в субботу, 19 февраля, опустится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до 0. При этом будет ветрено, его порывы могут достигать до 12–15 метров в секунду.

По словам синоптика, в воскресенье, 20 февраля, сохранится такая же погода. Столбики термометров покажут +2 градуса. Однако прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее сообщалось, что вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в городе достигла +3 градусов. По словам синоптиков, до этого рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля, тогда воздух прогрелся до +2,4 градуса.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ранней весны. Он отметил, что из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.

