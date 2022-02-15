15 февраля стало самым теплым днем с начала зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в городе достигла +3 градусов, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

По словам синоптиков, до этого рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля, тогда воздух прогрелся до +2,4 градуса. При этом температурный рекорд +3,8 градуса был установлен в 1952 году.

"В самые холодные дни года, которые по климату приходятся на первую пятидневку месяца, февраль вплотную приблизил температуру к оттепелям, а последние 8 дней среднесуточная температура воздуха и вовсе уверенно держится в зоне положительных значений", – говорится в сообщении.

Из-за оттепели москвичей предупредили о возможном падении наледи и снега с кровли и фасадов зданий. Несмотря на высокую температуру днем, ночью она будет опускаться до отрицательных значений, что приведет к образованию наледи.

"Если вы заметили снежные массы и наледь, не подходите близко к стенам здания и не паркуйте поблизости автомобили", – говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Очисткой почти 17 тысяч кровель занимаются 2,9 тысячи бригад и около 500 автовышек. Специалисты огораживают места проведения работ для безопасности горожан. О нарушениях москвичи могут сообщить в управляющую компанию, на портал "Наш город", по телефону +7 (495) 539-53-53.

