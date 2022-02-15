Синоптики объяснили стремительное таяние снега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в столице соответствует мартовским значениям, в таких условиях снег быстро тает, сообщает портал "Метеоновости".
"Температура воздуха, особенно в последние дни, больше соответствует середине марта. А с 7 февраля в дневные часы температура воздуха положительная. Из-за облаков выглядывает солнце, а осадков очень мало. Накопившийся за зиму снег стремительно тает", – отмечается в сообщении.
По словам метеорологов, утром во вторник, 15 февраля, высота сугробов на главной станции ВДНХ составила 36 сантиметров, а в начале текущего месяца данный показатель был около 49 сантиметров.
Согласно прогнозам, теплая погода задержится в Московском регионе на некоторое время.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что за февраль высота снежного покрова на базовой станции Росгидромета на ВДНХ уменьшилась на 12 сантиметров.
Однако, по словам метеоролога, москвичам не следует ожидать сильного потепления. Из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.
Москвичам рассказали, как коммунальщики готовятся к весенним подтоплениям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: