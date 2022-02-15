Синоптики объяснили стремительное таяние снега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице соответствует мартовским значениям, в таких условиях снег быстро тает, сообщает портал "Метеоновости".

"Температура воздуха, особенно в последние дни, больше соответствует середине марта. А с 7 февраля в дневные часы температура воздуха положительная. Из-за облаков выглядывает солнце, а осадков очень мало. Накопившийся за зиму снег стремительно тает", – отмечается в сообщении.

По словам метеорологов, утром во вторник, 15 февраля, высота сугробов на главной станции ВДНХ составила 36 сантиметров, а в начале текущего месяца данный показатель был около 49 сантиметров.

Согласно прогнозам, теплая погода задержится в Московском регионе на некоторое время.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что за февраль высота снежного покрова на базовой станции Росгидромета на ВДНХ уменьшилась на 12 сантиметров.

Однако, по словам метеоролога, москвичам не следует ожидать сильного потепления. Из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.