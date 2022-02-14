В Росгидромете рассказали, ждать ли раннюю весну в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 призвал москвичей не ждать наступления ранней весны.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в столицу апрельской погоды на неделе с 14 по 20 февраля. По его словам, температура в городе до четверга на 7–8 градусов превысит норму. Более того, к выходным этот показатель составит 10–11 градусов.

По словам Цыганкова, хотя в столице и наблюдается аномально теплая погода, ждать наступления ранней весны все же пока не стоит. "Как говорят климатологи, при таком количестве снега, как сейчас, ранней весны, как правило, не бывает", – пояснил эксперт.

Из-за теплой погоды в Москве высота снежного покрова уменьшилась на 10 сантиметров по сравнению с началом февраля и теперь составляет не 49, а 39 сантиметров, продолжает Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Высота снега упала, но это не значит, что он растаял. Просто утрамбовался за счет того, что днем плюсовая температура. Но 39 сантиметров снега будут таять долго, поэтому надеяться на раннюю весну пока нет оснований.

Синоптик добавил, что в соответствии с нормой весна обычно приходит в столицу в начале апреля. Тем не менее эксперт все же не исключает, что это может случиться и раньше, если в конце февраля – начале марта с Атлантики придет очень "бурное" тепло.

На этой неделе, по прогнозам специалиста, в Москве ожидается теплая погода. "В первой половине недели высокое давление, где-то до среды включительно. Поэтому во вторник-среду переменная облачность, практически без осадков. Будет солнце. Во вторник, 15 февраля, днем столбики термометров покажут +1…+3, ночью – -3...-5. В среду днем ожидается +1…+3, ночью – 0…-2", – говорит метеоролог.

Начиная с четверга в городе потеплеет еще больше из-за очередного атмосферного фронта, отмечает специалист. "В ночь на четверг прогнозируется +1...-4, днем будет 0…+5. В ночь на пятницу ожидается -1...+4, днем будет 0…+5. В ночь на субботу столбики термометров покажут -2...+3, днем будет 0…+5. В ночь на воскресенье ожидается -1...+4, днем предварительно прогнозируется +1…+6 градусов", – заключил Цыганков.

Ранее в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что за последние четыре года текущая зима в городе оказалась самой снежной. Отмечается, что при годовой норме в полтора метра прирост снега с начала зимнего периода составил до 160 сантиметров.