В Росгидромете рассказали, ждать ли раннюю весну в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 призвал москвичей не ждать наступления ранней весны.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в столицу апрельской погоды на неделе с 14 по 20 февраля. По его словам, температура в городе до четверга на 7–8 градусов превысит норму. Более того, к выходным этот показатель составит 10–11 градусов.
По словам Цыганкова, хотя в столице и наблюдается аномально теплая погода, ждать наступления ранней весны все же пока не стоит. "Как говорят климатологи, при таком количестве снега, как сейчас, ранней весны, как правило, не бывает", – пояснил эксперт.
Из-за теплой погоды в Москве высота снежного покрова уменьшилась на 10 сантиметров по сравнению с началом февраля и теперь составляет не 49, а 39 сантиметров, продолжает Цыганков.
Синоптик добавил, что в соответствии с нормой весна обычно приходит в столицу в начале апреля. Тем не менее эксперт все же не исключает, что это может случиться и раньше, если в конце февраля – начале марта с Атлантики придет очень "бурное" тепло.
На этой неделе, по прогнозам специалиста, в Москве ожидается теплая погода. "В первой половине недели высокое давление, где-то до среды включительно. Поэтому во вторник-среду переменная облачность, практически без осадков. Будет солнце. Во вторник, 15 февраля, днем столбики термометров покажут +1…+3, ночью – -3...-5. В среду днем ожидается +1…+3, ночью – 0…-2", – говорит метеоролог.
Начиная с четверга в городе потеплеет еще больше из-за очередного атмосферного фронта, отмечает специалист. "В ночь на четверг прогнозируется +1...-4, днем будет 0…+5. В ночь на пятницу ожидается -1...+4, днем будет 0…+5. В ночь на субботу столбики термометров покажут -2...+3, днем будет 0…+5. В ночь на воскресенье ожидается -1...+4, днем предварительно прогнозируется +1…+6 градусов", – заключил Цыганков.
Ранее в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что за последние четыре года текущая зима в городе оказалась самой снежной. Отмечается, что при годовой норме в полтора метра прирост снега с начала зимнего периода составил до 160 сантиметров.
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