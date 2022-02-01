Климатолог оценил вероятность весеннего потопа в Москве из-за таяния сугробов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 рассказал, что из-за весеннего солнца снег в столице начнет таять постепенно, поэтому к резкому паводку это не приведет.
Ранее стало известно, что в Москве высота снежного покрова достигла 49 сантиметров. Таким образом, сугробы в столице превысили вдвое среднеклиматическую норму для начала февраля. Кроме того, они достигли рекордных размеров для этой зимы, подсчитали в Метеобюро Москвы.
Вместе с тем, по словам Николая Терешонка, если в столицу придет резкое потепление, ситуация может несколько осложниться.
В свою очередь, гидролог Михаил Болгов также отметил, что о потопе речи не идет.
"Если снег почистят и вывезут, то все будет хорошо. Конечно, чем больше снега, тем больше водность рек и запас воды в московских водохранилищах пополнится сильно. Пока катастрофой дело не пахнет, но воды будет много", – добавил гидролог в интервью Москве 24.
Ранее сообщалось, что за последние 6 лет январь этого года в столице стал самым снежным. В центре погоды "Фобос" уточнили, что за второй зимний месяц в городе выпало 59 миллиметров осадков. Вместе с тем в 2016 году в январе на Москву обрушилось 77,2 миллиметра.
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