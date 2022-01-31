Названы необычные симптомы "Омикрона", остающиеся после выздоровления

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Исследователи составили перечень необычных симптомов заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса на основании данных приложения ZOE COVID Study. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый вариант COVID-19 вызывает кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха, однако есть и нетипичные признаки – боль в спине и головокружение. Данные симптомы сохраняются даже после выздоровления.

Врач Энн Мэри отметила, что боль в пояснице проявляется у пациентов с "Омикрон"-штаммом чаще, чем при заражении "Дельтой". Кроме того, пациентам стоит опасаться миалгии – сильной боли в мышцах.

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин ранее предупредил о возможных нарушениях нервной системы после коронавируса. У переболевших могут развиваться головная боль и нарушение сознания.