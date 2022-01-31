Врач предупредил о нарушениях нервной системы после коронавируса

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После коронавируса могут возникать различные нарушения нервной системы, рассказал невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

Осложнения, по словам эксперта, могут проявляться в виде головной боли, нарушения сознания, покалывания в теле, чувства прохождения тока по конечностям. При этом он отметил, что во время заболевания происходит нейротоксикоз, который утяжеляет состояние пациента.

"Возможны неврологические расстройства различной степени выраженности – от прекомы до терминальной комы. Могут возникать менингоцефалиты, острая некротирующая энцефалопатия, возможны судорожные приступы", – сказал Кузьмин "Общественной службе новостей".

Специалист добавил, что сегодня вместо острого проявления болезни актуальны отстраненные последствия, которые лечатся симптомно и патогенетически.

Ранее научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко рассказал, что коронавирус может спровоцировать развитие инсульта.

По его словам, к группе риска относятся пациенты с длительными и бесконтрольными заболеваниями, такими как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и нарушение ритма сердца.

