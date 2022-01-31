Врач предупредил о нарушениях нервной системы после коронавируса

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
После коронавируса могут возникать различные нарушения нервной системы, рассказал невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.
Осложнения, по словам эксперта, могут проявляться в виде головной боли, нарушения сознания, покалывания в теле, чувства прохождения тока по конечностям. При этом он отметил, что во время заболевания происходит нейротоксикоз, который утяжеляет состояние пациента.
"Возможны неврологические расстройства различной степени выраженности – от прекомы до терминальной комы. Могут возникать менингоцефалиты, острая некротирующая энцефалопатия, возможны судорожные приступы", – сказал Кузьмин "Общественной службе новостей".
Специалист добавил, что сегодня вместо острого проявления болезни актуальны отстраненные последствия, которые лечатся симптомно и патогенетически.
Ранее научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко рассказал, что коронавирус может спровоцировать развитие инсульта.
По его словам, к группе риска относятся пациенты с длительными и бесконтрольными заболеваниями, такими как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и нарушение ритма сердца.
Британские ученые выявили новую патологию у переболевших COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: