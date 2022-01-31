"Омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса – Проценко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Штамм "Омикрон" отличается более быстрым и легким течением. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.

Врач пояснил, что "Омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса. При этом, по его словам, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны терять бдительность.

Проценко рассказал, что в больнице в Коммунарке сейчас находятся 930 пациентов с коронавирусом, 237 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Он добавил, что рост заражений не повлек роста госпитализаций.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил предположение, что "Омикрон" станет финалом пандемии. По его мнению, заявлять о подобном неправильно, поскольку новые варианты возбудителей коронавируса возникают в мире ежесекундно.