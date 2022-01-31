"Омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса – Проценко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Штамм "Омикрон" отличается более быстрым и легким течением. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.
Врач пояснил, что "Омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем прочие варианты коронавируса. При этом, по его словам, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны терять бдительность.
Проценко рассказал, что в больнице в Коммунарке сейчас находятся 930 пациентов с коронавирусом, 237 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Он добавил, что рост заражений не повлек роста госпитализаций.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил предположение, что "Омикрон" станет финалом пандемии. По его мнению, заявлять о подобном неправильно, поскольку новые варианты возбудителей коронавируса возникают в мире ежесекундно.
Россиянам рекомендовали пить больше жидкости и проветривать комнату при COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: