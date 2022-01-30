Врач рекомендовал пациентам с ОРВИ не принимать горячую ванну

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Горячую ванну не рекомендуется принимать при повышенной температуре, предупредил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на 5–7 минут теплый, но не горячий душ", – приводит слова Тяжельникова РИА Новости.
Кроме того, специалист посоветовал не допускать перегрева и переохлаждения тела, а также поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении. При ознобе, по его словам, можно надеть дополнительную шерстяную одежду и укрыться пледом.
Тяжельников также рекомендовал при ОРВИ использовать эфирные масла, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Однако делать это следует не ванне, а с помощью специальных аромоламп.
Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что употребление алкоголя при ОРВИ и коронавирусе может быть опасно, поскольку вызывает дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами.
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