Врач рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и коронавирусе

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Употребление алкоголя при ОРВИ и коронавирусе может быть опасно, поскольку вызывает дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами. Об этом РИА Новости рассказал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По словам специалиста, употреблять спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса нельзя категорически. В первую очередь это связано с тем, что при болезни нагрузка на сердце повышается, а алкоголь лишь усугубит ситуацию. Аналогично и с интоксикацией, которую вызывают вирусы. Алкогольное отравление осложнит течение болезни.

"В-третьих, любое лекарство несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего алкоголь токсически воздействует на организм и поэтому ослабевает иммунитет", – добавил Брюн.

Нарколог отметил, что лечиться водкой равносильно лечению ядом, поскольку такие методы лишь ослабят организм и сделают его более восприимчивым к вирусам.

Врач также добавил, что растирать тело спиртным при высокой температуре – бесполезно.

"На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет", – пояснил Брюн.

Нежелательно применять при простуде и такой народный способ, как лечение горла теплым пивом. По словам нарколога, это тоже не имеет смысла. Облегчение приносит не сам алкоголь, а любой теплый напиток.

"И нет особой разницы между теплым молоком с медом или теплым пивом по воздействию, так как эти напитки теплые. Но в пиве присутствует алкоголь, который, как уже сказано, снижает иммунитет и прочее. Это же касается и настоек", – пояснил врач, порекомендовав восполнять утраченную жидкость лучше чаем с имбирем.

При первых признаках ОРВИ он советует начать симптоматическое лечение с домашней аптечки. При высокой температуре можно принять жаропонижающее, при насморке и заложенности носа помогут промывания раствором морской соли и сосудосуживающие капли, а при кашле и боли в горле стоит применять полоскания и местные антисептики.

Брюн напомнил, что в случае заболевания можно также дистанционно получить аудиоконсультацию врача. Специалист оформит электронный рецепт на лекарства и откроет электронный больничный на 7 дней. Обратиться также можно к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику.

"Если вы маломобильны или у вас наблюдается тяжелое течение заболевания, в таком случае можно вызвать врача на дом, позвонив на линию 122", – подчеркнул специалист.

Ранее специалисты из больницы Каннин в Шэньчжене назвали алкогольные напитки, защищающие от COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что шампанское, красное и белое вино позволяют снизить риск заражения коронавирусом.