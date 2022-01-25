Диетолог перечислила замедляющие выздоровление от "Омикрона" продукты

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не есть сладкое, соленое и копченое во время болезни штаммом "Омикрон". По словам специалиста, эти продукты замедляют выздоровление.

При борьбе с инфекцией питание играет одну из важных ролей, говорит эксперт. Поэтому употребление правильных продуктов поможет организму лучше справиться с заболеванием, отмечает Королева. Но если питаться неправильно, процесс выздоровления может несколько замедлиться, добавляет специалист.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Все рафинированные продукты, подготовленные для нас промышленностью, имеют низкую питательную ценность. Там много тех компонентов, которые будут напрягать иммунную систему. Они будут отвлекать организм от борьбы с вирусом.

Особенно важно убрать сладости, подчеркивает эксперт. Они ускоряют процесс старения организма, поэтому никак не помогут быстро выздороветь, считает Королева. Отказаться также следует от копченостей и алкоголя, уточняет специалист.

Во время болезни диетолог советует убрать из своего рациона и соленые продукты. "Они задерживают жидкость, и это будет препятствовать естественной детоксикации организма во время вирусной инфекции", – говорит врач.

Кисломолочные продукты могут ускорить процесс выздоровления из-за наличия полезных веществ, отмечает специалист. Но если у человека есть непереносимость лактозы, от них лучше отказаться, чтобы не давать лишнюю нагрузку на иммунную систему.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Еда должна быть исключительно натуральная с максимальным количеством минералов, витаминов и высокой питательной ценностью (в смысле белков, жиров и углеводов). Это зерновые, овощи, фрукты и, безусловно, источники полноценного белка животного и растительного происхождения.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рекомендация делать ингаляции водкой для защиты от "Омикрона" лишена смысла. Специалист пояснил, что напиток нельзя приравнивать к спирту. По его словам, водка не обладает таким же действием, то есть не уничтожает инфекцию.

