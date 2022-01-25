Диетолог перечислила замедляющие выздоровление от "Омикрона" продукты

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не есть сладкое, соленое и копченое во время болезни штаммом "Омикрон". По словам специалиста, эти продукты замедляют выздоровление.
При борьбе с инфекцией питание играет одну из важных ролей, говорит эксперт. Поэтому употребление правильных продуктов поможет организму лучше справиться с заболеванием, отмечает Королева. Но если питаться неправильно, процесс выздоровления может несколько замедлиться, добавляет специалист.
Особенно важно убрать сладости, подчеркивает эксперт. Они ускоряют процесс старения организма, поэтому никак не помогут быстро выздороветь, считает Королева. Отказаться также следует от копченостей и алкоголя, уточняет специалист.
Во время болезни диетолог советует убрать из своего рациона и соленые продукты. "Они задерживают жидкость, и это будет препятствовать естественной детоксикации организма во время вирусной инфекции", – говорит врач.
Кисломолочные продукты могут ускорить процесс выздоровления из-за наличия полезных веществ, отмечает специалист. Но если у человека есть непереносимость лактозы, от них лучше отказаться, чтобы не давать лишнюю нагрузку на иммунную систему.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рекомендация делать ингаляции водкой для защиты от "Омикрона" лишена смысла. Специалист пояснил, что напиток нельзя приравнивать к спирту. По его словам, водка не обладает таким же действием, то есть не уничтожает инфекцию.
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