Иммунолог объяснил, кому потребуется двойная доза при ревакцинации

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В большинстве случаев ревакцинацию от коронавируса делают однокомпонентным препаратом, напомнил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

Однако, по его словам, некоторые люди, опасаясь заразиться, настаивают на повторном введении им двух доз, как при первичной вакцинации. Специалист подчеркнул, что принимать подобное решение нельзя без рекомендации врача. Он уточнил, что показаниями для двухкомпонентной ревакцинации являются заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем.

"Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки" – сказал Костинов в интервью радио Sputnik.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России активно распространяется "Омикрон"-штамм, который может стать доминирующим, в связи с чем она призвала граждан ревакцинироваться.