В Минздраве РФ оценили риск повторного заболевания COVID-19 из-за "Омикрона"

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Главный внештатный специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что даже в период распространения "Омикрон"-штамма повторно заболевает коронавирусом не более 5% пациентов, перенесших инфекцию ранее.

"Мы не можем сказать, что у нас все тотально по 3–4 раза переболевают, 5% – максимум, даже при "Омикроне" сейчас. Это небольшой процент, и сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье", – сказал он в эфире программы "Дайте сказать".

Чуланов подчеркнул, что риск повторного заражения существует у пациентов с первичным иммунодефицитом. Обычно у таких граждан, по словам специалиста, иммунитет не формируется даже после вакцинации.

При заражении "Омикрон"-штаммом коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и их комплексом. Об этом ранее рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что "Омикрон" активно распространяется в России и может стать доминирующим штаммом коронавируса, в связи с чем она призвала граждан ревакцинироваться.