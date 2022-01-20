Врач рассказал о главной опасности "Омикрон"-штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Омикрон"-штамм коронавируса важно вовремя обнаружить, иначе он может привести к развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев Ura.ru.
Он напомнил, что симптомы заражения новым вариантом коронавируса схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты не сразу понимают, что заболели COVID-19.
"Люди думают, что это фарингит прицепился либо ангина началась, либо острый ринит. <…> И только потом уже доходят, что это он", – пояснил специалист.
Зайцев рассказал, что если вовремя не начать лечить инфекцию, то она спровоцирует острое состояние, которое перейдет в подострое, а после – в хроническое.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев спрогнозировал, что через 10–14 дней в столице будет фиксироваться пик заражения коронавирусом.
По словам Скулачева, из-за высокой контагиозности "Омикрона" в дальнейшем число заразившихся коронавирусом в Москве может приблизиться к 100 тысячам случаев в день.
В Москве доля госпитализированных с COVID-19 не превышает 10% от числа заболевших – Ракова
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