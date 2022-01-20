Иммунолог рассказал, какие анализы сдавать переболевшим "Омикроном"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим штаммом "Омикрон" сдать несколько анализов, чтобы проверить состояние здоровья.

В список вошли гемостазиограмма и коагулограмма, которые показывают свертываемость крови, а также общий клинический анализ крови и биохимический анализ.

По словам эксперта, такая проверка поможет исследовать параметры, которые чаще всего страдают при коронавирусе.

"Часть показателей может говорить о воспалении, о нарушении работы печени или почек. Часть говорит о том, нарушен ли состав крови или нет", – уточнил Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Биохимический анализ обязательно нужно сделать. Туда входят печеночные пробы, почечные пробы и так называемые ревмопробы. Ревмопробы показывают, есть или нет остаточного воспаления.

Если во время болезни наблюдались расстройства пищеварения или пациент принимал воздействующие на микрофлору кишечника препараты, эксперт рекомендует сдать анализ кала на дисбактериоз.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, что у переболевших штаммом "Омикрон" может наблюдаться тромбоз вен сетчатки глаза, колебания артериального давления и онемение пальцев рук. Кроме того, могут быть астенические мигрени, депрессия, повышенная возбудимость, бессонница в ночное время, снижение работоспособности и вялость, отметил эксперт.

