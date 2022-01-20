Иммунолог рассказал, какие анализы сдавать переболевшим "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим штаммом "Омикрон" сдать несколько анализов, чтобы проверить состояние здоровья.
В список вошли гемостазиограмма и коагулограмма, которые показывают свертываемость крови, а также общий клинический анализ крови и биохимический анализ.
По словам эксперта, такая проверка поможет исследовать параметры, которые чаще всего страдают при коронавирусе.
"Часть показателей может говорить о воспалении, о нарушении работы печени или почек. Часть говорит о том, нарушен ли состав крови или нет", – уточнил Владимир Болибок.
Если во время болезни наблюдались расстройства пищеварения или пациент принимал воздействующие на микрофлору кишечника препараты, эксперт рекомендует сдать анализ кала на дисбактериоз.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, что у переболевших штаммом "Омикрон" может наблюдаться тромбоз вен сетчатки глаза, колебания артериального давления и онемение пальцев рук. Кроме того, могут быть астенические мигрени, депрессия, повышенная возбудимость, бессонница в ночное время, снижение работоспособности и вялость, отметил эксперт.
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