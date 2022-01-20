Инфекционист рассказал, при каких условиях можно повторно заболеть COVID-19

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Повторное заражение коронавирусной инфекцией маловероятно, однако оно возможно при наличии хронических болезней, препятствующих формированию иммунитета, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если человек перенес COVID-19 в декабре и заболел снова, необходимо проверить, сформировался ли у него иммунный ответ, а также точно установить, какой именно инфекцией он заразился спустя месяц.

"С теоретической точки зрения это абсолютно несвойственно для одной вирусной инфекции. Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет и, с высокой долей вероятности, через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным", – пояснил Вознесенский.

Он отметил, что повторный случай заболевания COVID-19 возможен только при иммунодефиците, который обычно возникает при наличии серьезных хронических расстройств.

В другом случае, по словам Вознесенского, может оказаться, что заболевание произошло вследствие заражения другой вирусной инфекцией, например гриппом или другим коронавирусом. При этом он подчеркнул, что различные штаммы коронавируса могут сформировать перекрестный иммунитет.

"Да, возможны повторные случаи заболевания, но вероятность их невелика, уж во всяком случае не через месяц", – заключил специалист.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.