Вирусолог спрогнозировал пик "Омикрона" в Москве через 10–14 дней

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 спрогнозировал, что через 10–14 дней в столице будет фиксироваться пик заражения коронавирусом.
По данным Оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 11 557 пациентов, на Санкт-Петербург – 4 753, на Московскую область – 2 795. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в столичных регионах сейчас наблюдается доминирование нового штамма коронавируса "Омикрон".
По словам Скулачева, из-за высокой контагиозности "Омикрона" в дальнейшем число заразившихся коронавирусом в Москве может приблизиться к 100 тысячам случаев в день.
"Следующая неделя (или через неделю) будет самой пиковой по заражению. Через 10–14 дней, я бы сказал", – уточнил эксперт.
Основываясь на данных других стран, специалист предполагает, что такая ситуация в Москве, скорее всего, продлится около месяца. Однако вирусолог предупреждает, что подобные прогнозы весьма приблизительны.
"Это сумма биологии и социологии. Все очень сильно зависит от поведения людей и от введенных ограничений", – подчеркнул Скулачев.
Ранее Сергей Собянин до 1 апреля продлил в Москве действие домашнего режима для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, на этот же срок продлевается требование к работодателям о переводе на дистанционку не менее 30% сотрудников. По словам мэра, горожанам предстоит пережить несколько сложных недель.
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